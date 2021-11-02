Video Yaşam İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

02.11.2021 | 15:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Malatya’da devrilen beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı 01:19
Malatya’da devrilen beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı 02.11.2021 | 16:51
Nevşehir’de trafikte polise hakaret edip sosyal medyada yayınlayan 2 kişi yakalandı 00:34
Nevşehir’de trafikte polise hakaret edip sosyal medyada yayınlayan 2 kişi yakalandı 02.11.2021 | 16:44
Düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı 01:01
Düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı 02.11.2021 | 16:27
İstanbul Başakşehir’de seyir halindeki kamyon alev topuna döndü 01:51
İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev topuna döndü 02.11.2021 | 15:39
Evladının acısına ancak birkaç saat dayanabildi 02:46
Evladının acısına ancak birkaç saat dayanabildi 02.11.2021 | 16:24
Antalya’da hırsızlık şebekesini patlak fren lambası ele verdi 01:31
Antalya'da hırsızlık şebekesini patlak fren lambası ele verdi 02.11.2021 | 15:37
İstanbul Çekmeköy’de ’Kız arkadaşının evine çok geliyorsun’ cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 01:46
İstanbul Çekmeköy'de 'Kız arkadaşının evine çok geliyorsun' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 02.11.2021 | 15:39
Aylardır sokak sokak kızını arıyor 03:05
Aylardır sokak sokak kızını arıyor 02.11.2021 | 16:09
Eşi tarafından öldürülen kadın, gözyaşları arasında defnedildi 02:47
Eşi tarafından öldürülen kadın, gözyaşları arasında defnedildi 02.11.2021 | 16:10
İstanbul Kartal’da yol kenarında yeni doğmuş bebek bulundu 01:53
İstanbul Kartal'da yol kenarında yeni doğmuş bebek bulundu 02.11.2021 | 16:15
İzmir’de ’pes’ dedirten olay! Genel müdür eşiyim deyip otobüs şoförünü tehdit etti | Video 02:16
İzmir'de 'pes' dedirten olay! "Genel müdür eşiyim" deyip otobüs şoförünü tehdit etti | Video 02.11.2021 | 16:03
Düşen dev kayalar karayolunu kapattı | Video 01:53
Düşen dev kayalar karayolunu kapattı | Video 02.11.2021 | 15:47
Sultanbeyli’de park halindeki otomobillere çarpan sürücüsüz tır kamerada | Video 00:19
Sultanbeyli’de park halindeki otomobillere çarpan sürücüsüz tır kamerada | Video 02.11.2021 | 15:32
Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı | Video 00:57
Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı | Video 02.11.2021 | 15:32
Tunceli’de kaza: 2 polis, 2 uzman çavuş yaralı 00:29
Tunceli'de kaza: 2 polis, 2 uzman çavuş yaralı 02.11.2021 | 15:16
İzlediği filmden etkilendi, kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı 04:40
İzlediği filmden etkilendi, kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı 02.11.2021 | 15:04
Davulcu damat kendi düğününde şov yaptı 03:51
Davulcu damat kendi düğününde şov yaptı 02.11.2021 | 15:01
Rusya’da nehirde cesedi bulunan Türk işçinin ailesinden ’cinayet’ iddiası 03:16
Rusya'da nehirde cesedi bulunan Türk işçinin ailesinden 'cinayet' iddiası 02.11.2021 | 13:40
Annesine mesaj attığını iddia ettiği köylüsünü öldürdü: ’Kendimi savundum’ dedi 01:28
Annesine mesaj attığını iddia ettiği köylüsünü öldürdü: 'Kendimi savundum' dedi 02.11.2021 | 14:39
Yengesine dehşeti yaşattı.. Üzerine araç sürüp baltayla saldırdı! 02:34
Yengesine dehşeti yaşattı.. Üzerine araç sürüp baltayla saldırdı! 02.11.2021 | 14:33

İstanbul Başakşehir'de trafikte alev alan kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre sürücü Hayrettin Dağlı, 34 UU 3310 plakalı kamyon ile seyir halindeyken Süleyman Demirel Bulvarı Demirciler Sanayi Sitesi önünde kamyonun motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Yol ortasında kamyonunu durdurmak zorunda kalan Hayrettin Dağlı motor kaputunu açarak alevlere müdahale etmek istedi. Dağlı'nın müdahalesine rağmen alevler sürücü kabinine sıçradı.


İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Alev topuna dönen kamyona müdahale eden ekipler yangını tamamen söndürdü. Motor bölümü ve sürücü kabini tamamen yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Yol ortasında yanan kamyon nedeniyle TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlanan yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA