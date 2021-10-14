İstanbul Bayrampaşa dericiler sitesinde iş yeri alev alev yandı

İstanbul Bayrampaşa'da gece saatlerinde Dericiler Sitesinde bulunan üç katlı bir binanın en üst katındaki cila atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye eri olay yerinde bekleyen ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangın Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dericiler Sitesinin içinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki cila atölyesinden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına iki koldan da müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri dumandan etkilenen itfaiye erine ambulansta müdahale etti. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.