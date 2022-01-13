İstanbul Bayrampaşa'da hırsızlık yapan ikizler yakalandı

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İstanbul Bayrampaşa'da evden hırsızlık yapan ikiz kardeşler yakalandı.
Polis ekipleri, dün sabah saat 09.25 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan evden hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlığın meydana geldiği evin çevresinde güvenlik kamerası çalışması başlattı. Kameraları inceleyen ekipler, görüntülerdeki şüphelilerin, E.K. ve S.K. isimli ikiz kardeş olduğunu tespit etti. İkizler, Kartaltepe Mahallesi'nde çaldıkları eşyalarla yakalandı. İkizlerin polis merkezinde yapılan sorgulamasında, benzer suçlardan ceza aldıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan ikiz kardeşler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından, "Evden Hırsızlık" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.