Video Yaşam İstanbul Bayrampaşa’da kumar oynanan kıraathaneye polis baskını kamerada

İstanbul Bayrampaşa’da kumar oynanan kıraathaneye polis baskını kamerada

İstanbul Bayrampaşa’da kumar oynanan kıraathaneye polis baskını kamerada
06.09.2021 | 12:48

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İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde kumar oynatıldığı ileri sürülen bir kıraathaneye yapılan baskında 4 kişi ve iş yeri sahibine adli işlem yapıldı. Ayrıca baskındaki işyerinde 30 mermi ele geçirildi.

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İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün, ilçeye bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını aldı. Alınan istihbarat doğrultusunda hemen harekete geçen polis ekipleri, söz konusu kıraathaneye baskın düzenledi. Operasyonda 4 kişinin işyeri içerisinde kumar oynarken yakalandığı belirtildi. Emniyet ekiplerince kıraathanede yapılan denetimde, içerde alkol servisi yapıldığı da belirlenirken, ayrıca 30 fişek ele geçirildi. Baskında kumar oynadığı iddia edilen 4 kişiye kumar oynamaktan ve işyeri sahibine "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak"tan işlem yapıldı. Söz konusu kıraathane, Bayrampaşa Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetleri askıya alındı.

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