İstanbul Bebek’teki skandal görüntüler kamerada... O sorumsuzlara ceza yağdı!

İstanbul Bebek’te bir otelin restoranında düzenlenen yemekli partiye katılan, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için ceza kesilen sorumsuzlara ve kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldıran şehir magandalarına ceza yağdı. Lüks otelde sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplam 90 kişiye 312 bin 210 lira idari para cezası kesildiği ortaya çıktı.

İstanbul Bebek'te bir otelin restoranında düzenlenen yemekli partiye katılan, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için ceza kesilen sorumsuzlara ve kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldıran şehir magandalarına ceza yağdı. Lüks otelde sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplam 90 kişiye 312 bin 210 lira idari para cezası kesildiği ortaya çıktı.

İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'ne bağlı Bebek Mahallesi'ndeki bir otelin restoran bölümünde; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı o yemekli eğlence medyaya yansımıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 13 Mart Cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında söz konusu otelin restoran bölümündeki partide polisler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde; sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen ve söz konusu adreste oldukları saptanan kişilerin aynı zamanda sosyal mesafe kurallarına da aykırı hareket ettikleri tespit edilmişti.



MAGANDALAR GAZETECİLERE SALDIRMIŞTI



Koronavirüs salgını tedbirlerine, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kurallarına uymayan sorumsuzlardan bazıları otelden ayrılırken kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmıştı. Ceza yazılan bazı şehir magandaları gazetecilere tekme atmış ve gazetecilerin şikayetçi olması üzerine ifadeleri alınmak üzere karakola götürülmüştü. Polis baskınıyla biten o gecenin ceza bilançosu ortaya çıktı. Toplamda 90 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" kapsamında "Sosyal Mesafe İhlali" ve "Sokağa Çıkma Yasağını İhlal" gerekçeleriyle 312 bin 210 lira idari para cezası kesildiği ve söz konusu lüks otel hakkında "Genelgeye Aykırı Faaliyet Yürütmek" gerekçesiyle yasal işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.