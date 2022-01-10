İstanbul Beşiktaş'ta değnekçinin suçüstü yakalanma anı kamerada

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Beşiktaş'ta değnekçilik yaptığı belirlenin bir kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince Bebek Meydanı çevresi ve Cevdet Paşa Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda aracını park eden vatandaşlardan park ücreti talep ettiği belirlenen K.Y. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçu'ndan adli işlem yapıldı.