Video Yaşam İstanbul Beşiktaş'ta el freni çekilmeyen otomobil kazaya yol açtı | Video

İstanbul Beşiktaş'ta el freni çekilmeyen otomobil kazaya yol açtı | Video

İstanbul Beşiktaş'ta el freni çekilmeyen otomobil kazaya yol açtı | Video
25.07.2020 | 10:19

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İstanbul Beşiktaş'ta iddiaya göre el freni tam çekilmeyen otomobil, yokuş aşağı hareket etti. Kaldırımı aşan otomobil önce trafik levhası ve bir motosiklete, sonra park halindeki otomobile çarparak durdu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kaza, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Başar Mahmutoğlu, kullandığı otomobili Hüsrev Gerede Caddesi üzerinde durdurarak, bagajından eşyalarını almak için indi. Eşyalarını aldığı sırada aniden hareket ederek yokuş aşağı ilerleyen otomobil, kaldırımı aşarak önce trafik levhası ve bir motosiklete çarptı, ardından Haremağası Sokak'ta park halindeki otomobile çarparak durdu. Kaza nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken kazaya karışan araçlarda büyük hasar meydana geldi. Kazanın yokuşta durdurulan otomobilin el freninin tam çekilmemesi nedeniyle meydana geldiği anlaşıldı. Kazaya karışan iki otomobil, çekici yardımıyla çekilerek olay yerinden kaldırıldı.

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