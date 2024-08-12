İstanbul Beşiktaş'ta feci kaza: Takla atan araç genç kadına çarptı!

İstanbul Beşiktaş'ta ara sokakta süratle seyreden araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara ve bir kadına çarparak takla attı. Genç kadın kazada ağır yaralanırken, feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.