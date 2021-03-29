Video Yaşam İstanbul Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı
29.03.2021 | 08:34

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İstanbul Beşiktaş'ta gece saatlerinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yabancı uyruklu bir kişiye otomobil çarptı.  Ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaza Beşiktaş, Büyükdere Caddesi üzerinde gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DBE 526 plakalı otomobil Maslak istikametine doğru giderken 4. Levent mevkiine geldiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı. Sürücü hemen aracı durdurarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, sürücü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


"DURUMU AĞIRDI"
Kaza sonrası Mustafa Mahmutoğlu, "Ben işten gelirken gördüm. Burada bir çok motorcu vardı. İlk başta ben motor kazası zannettim. Yaklaştığımda arkadaş yerde yatıyordu. Araba çarpmış büyük ihtimalle. Buradan geçiş normalde yasak, karşıya geçmeye çalışıyor. Orada da araba hızlı gelince demek duramayınca maalesef çarpıyor. Durumu ağırdı, nabzı atmıyordu. Biz yakınlarına iyi olduğunu söyledik. Derhal hastaneye götürdüler" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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