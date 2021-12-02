Video Yaşam İstanbul Beşiktaş'ta servis minibüsüne çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı
İstanbul Beşiktaş'ta servis minibüsüne çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta servis minibüsüne çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

02.12.2021 | 09:27

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İstanbul Beşiktaş'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle servis minibüsüne çarparak  yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, 00.00 sıralarında Barbaros Bulvarı, Balmumcu Altgeçidi, Sarıyer istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Görkem Doruk'un kullandığı 34 CSD 664 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, aynı istikamette giden 34 LZM 300 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yan yattı. Kazada sürücü Görkem Doruk yaralandı.


ALKOLLÜ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan otomobil sürücüsü Görkem Doruk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.



SERVİS MİNİBÜSÜNDEKİ KADIN YAŞANANLARI ANLATTI
Alkollü sürücünün çarptığı servis aracında bulunan Valeria Prokhorenkova yaşananları anlattı. Patlama sesi duyduklarını vurgulayan Prokhorenkova, ?Biz servise bindik iş yerinden. Yolda gidiyorduk, bir şey patladı. Lastik patlamış gibi. Yan taraftan çarptı bize, yan yan sürüklenerek gitti. Biz arabada şoförle beraber 4 kişiydik. Bizde bir şey yok" dedi.

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