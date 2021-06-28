Video Yaşam İstanbul Beşiktaş'ta yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan kadın polis, ambulans gelene kadar başından ayrılmadı

İstanbul Beşiktaş'ta yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan kadın polis, ambulans gelene kadar başından ayrılmadı

İstanbul Beşiktaş'ta yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan kadın polis, ambulans gelene kadar başından ayrılmadı
28.06.2021 | 09:56

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İstanbul Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil,  dört araca çarparak durabildi. Otomobil içinde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmayan kadın polis, sürücüye moral vermeye çalıştı.

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Kaza dün saat 12.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DAH 332 plakalı otomobilin sürücüsü Arif Özlem, yeşil ışık yandığında kalkış yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, önce kamyonete, ardından üç taksiye çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü Özlem ile taksi sürücüsü Mehmet Ö. yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü Özlem'in yardımına denetim noktasında görevli kadın polis memuru koştu. Kadın polis memuru, kaza yapan aracın bagajından aldığı ilk yardım çantasındaki malzemelerle sürücüye müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmayan kadın polis, sürücüye moral vermeye çalıştı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


"OTOMATİK VİTESMİŞ, 'HAKİMİYETİ KAYBETMİŞ' DİYORLAR AMA EN AZINDAN EL FRENİNİ ÇEK"
Kazaya karışan taksilerden birinin sürücüsü olan Hasan Yıldız, "Yeşil ışık yanınca yavaşça hareket ettik, önce solumdaki arabaya vurdu. Ondan bir topun sekmesi gibi geldi bana vurdu. Benden sekti önümdeki arabaya da vurdu. En son geldi bu ticari taksiyi biçti. Otomatik vitesmiş, 'hakimiyeti kaybetmiş' diyorlar ama ne olursa olsun trafiğe çıkıyorsun en azından el frenini çek" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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