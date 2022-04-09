Video Yaşam İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda tehlikeli yolculuk
İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda tehlikeli yolculuk

İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda tehlikeli yolculuk

09.04.2022 | 09:17

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İstanbul Beylikdüzü-Büyükçekmece arası E-5 Karayolu’nda bir çekicinin arkasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.

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Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü-Büyükçekmece istikameti E-5 Karayolu'nda, bir çekicinin dorse kısmındaki 2 çocuğun o şekilde yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Can güvenliğinin hiçe sayıldığı yolculuk, trafikteki bazı sürücülerin tepkisine yol açarken 'bu kadarına da pes' dedirtti.

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