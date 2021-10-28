İstanbul Beylikdüzü'nde takla atan otomobil ağaçla bahçe duvarı arasına sıkıştı

İstanbul Beylikdüzü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra takla attı. Otomobil, ardından bahçe duvarı ile ağaç arasında sıkışarak durdu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 21.45 sıralarında Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. 34 SV 2715 plakalı otomobil, A.İ.T. adlı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil takla atıp, yol kenarındaki bir bahçe duvarı ile ağaç arasına sıkışarak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil, getirilen çekici ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.