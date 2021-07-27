İstanbul Beyoğlu'nda akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu'nda akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Örnektepe Mahallesi, Kanarya sokakta saat 13.45 sıralarında dünür oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, silahla bacağından vuruldu. Yaralı kişi de bunun üzerine silahla karşı taraftan 3 kişiyi vurarak, öldürdü. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Gözaltına alınan yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı.