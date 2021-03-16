İstanbul Beyoğlu‘nda binanın çatısından uçan tuğlalar bir aracı hurdaya çevirdi | Video

İstanbul Beyoğlu’nda etkili olan lodos sonrası 4 katlı bir binanın çatısındaki tuğlalar uçtu. Taşların sokak arasına düşmesi sonucu park halindeki bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Piyelapaşa Mahallesi Küçük Ulaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde etkili olan lodos sonrası 4 katlı bir binanın çatısındaki tuğlalar uçtu. Çatıdan uçan taşlar sokak arasındaki park halinde olan otomobilin üstüne düştü. Olay sonucu otomobil kullanamaz hale geldi, ölen ya da yaralanan olmadı.