Video Yaşam İstanbul Beyoğlu'nda cinayetle biten yan bakma kavgası kamerada!

İstanbul Beyoğlu'nda cinayetle biten yan bakma kavgası kamerada!

İstanbul Beyoğlu'nda cinayetle biten yan bakma kavgası kamerada!
27.08.2021 | 16:18

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İstanbul Beyoğlu’nda yan bakma kavgası cinayetle bitti. Otel önünde oturan Halil Talha Ertuğrul(19) vuruldu. Hastaneye kaldırılan Ertuğrul hayatını kaybetti. Polis olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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