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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Beyoğlu'nda değnekçiye polisten suçüstü | Video 23.04.2022 | 12:14
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Pazarda telefon çalan hırsız yakalandı 23.04.2022 | 11:51
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Bursa'da kaçırılarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı | Video 23.04.2022 | 11:38
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Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı 23.04.2022 | 11:45
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İranlı şebekeden 1 milyar dolarlık vurgun iddiası 23.04.2022 | 11:28
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Damat sokak ortasında pompalı tüfekle kayınpederini ağır yaraladı 23.04.2022 | 10:32
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İstanbul'da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada 23.04.2022 | 10:32
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Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 23.04.2022 | 10:07
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İstanbul Şişli'deki pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada 23.04.2022 | 10:05
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Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya’da havalandı 23.04.2022 | 08:58
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Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada | Video 22.04.2022 | 14:57
BEYOĞLU'nda aracını park etmeye çalışan sivil trafik polisinden ücret isteyen değnekçi suçüstü yakalandı. Değnekçi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, polisten para istediği anlar kameraya yansıdı.