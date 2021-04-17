Video Yaşam İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını

İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını

İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını
17.04.2021 | 17:25

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İstanbul Beyoğlu'nda kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen eğlence mekanına yapılan baskında, 8 kişiye 27 bin lira para cezası kesildi. Eğlence mekanı mühürlendi.

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İstanbul Beyoğlu, Asmalı Mescit Mahallesi'nde polis ekipleri dün akşam denetim yaptı. Açık olan eğlence mekanına baskın yapan ekipler 8 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için toplam 27 bin 752 lira para cezası kesti. İşyeri Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

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