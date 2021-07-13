İstanbul Beyoğlu'nda gece kulübünde güvenlik görevlilerinden turist kadınlara feci dayak kamerada!
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İstanbul Beyoğlu'nda bir gece kulübünün güvenlik görevlilerinin turist kadınlara attıkları feci dayağı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!