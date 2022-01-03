İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! O anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:11
Kütahya'da görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü | Video 03.01.2022 | 10:32
14:57
01:40
01:43
Çanakkale boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı 03.01.2022 | 09:41
01:08
Mardin'de 3 katlı binada patlama! 1 yaralı 03.01.2022 | 09:28
04:26
Aktivistlerden Nemrut’un develerine yürüyüş | Video 03.01.2022 | 09:17
02:56
02:41
İstanbul Taksim'de gençlerden şaşırtan dans gösterisi! 03.01.2022 | 09:22
02:37
Kredi kartını uzattı, market sahibinin telefonunu çalarak kaçtı | Video 03.01.2022 | 09:17
01:02
04:08
Kars'ta vatandaşlar kar altında halay çekti | Video 03.01.2022 | 09:01
03:06
Yılın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 50’yi gördü | Video 03.01.2022 | 09:01
02:14
02:04
Erzincan'da karbonmonoksit gazından İran uyruklu 6 kişi zehirlendi | Video 03.01.2022 | 09:01
01:33
01:26
İstanbul Beylikdüzü’nde kuyuya düşen keçiyi kurtarma operasyonu kamerada 03.01.2022 | 08:59
01:11
Hastanenin güvenlik görevlisini böyle darp etti... Tutuklandı | Video 02.01.2022 | 21:35
33:40
00:38
01:10
İskenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı | Video 02.01.2022 | 16:37
Beyoğlu’nda işe gitmek için yola çıkan bir kadına refüjden yolun karşısına geçeceği esnada İETT otobüsü çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, başını sert şekilde yere vuran kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 09.20 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden sabah saatlerinde çıkan Emel Koç Lokmacı, işe gitmek üzere yol koyuldu. Genç kadın kaldırımda yürüdüğü esnada refüje geçerek yolun karşısına geçmek istedi.
İŞE GİDERKEN İETT OTOBÜSÜ ÇARPTI
O esnada seferini yapan Fatih Peçe idaresindeki İETT otobüs, refüjden karşıya geçmeye çalışan Lokmacı'ya çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle başını sert şekilde yere vurarak ağır yaralandı. Feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GENÇ KADIN AĞIR YARALI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve bilinci kapanan Emel Koç Lokmacı'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Peçe ise, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.