İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldı | Video

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İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle saat 09.30 itibariyle boğazdan transit gemi geçişleri geçici süreyle çift yönlü olarak kapatıldı.
Kent genelinde ve boğaz çevresinde gece saatlerinden itibaren sis etkisi görülmeye başlanmıştı. Saat 09.30 itibariyle boğazdan transit gemi geçişleri yoğun sis nedeniyle geçici olarak çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.