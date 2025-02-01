İstanbul Boğaz'ın etkili olan sis böyle görüntülendi | Video
İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkili olan sis, havadan görüntülendi. E5 karayolunda da etkisini sürdüren sis nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.
KÖPRÜLER KAYBOLDU
Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan sis boğaz çevresinde etkisini sürdürüyor. Sis bulutları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ayaklarının kaybolmasına neden oldu. Sis bulutları arasında kalan iki yaka ise havadan görüntülendi.
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