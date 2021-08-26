İstanbul Boğazı'nda akılalmaz görüntüler! Su üstünde motosikletle Ortaköy'den Üsküdar'a böyle geçti...
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Kendi tasarladığı özel motosikletiyle su üzerinde gidebilen tek isim dünyaca ünlü motokros efsanesi Robbie Maddison, İstanbul Boğazı'nı su üstünde motosikletiyle geçti. Maddison, Ortaköy'den Beylerbeyi'ne 1,5 dakikada ulaştı.
Serbest stil motokros sürücüsü Robbie Maddison, Algida Big Bold'un reklam çekimleri için İstanbul'a gelmişti. Reklam filmi için nefes kesen bir performansa imza atan Maddison, yine İstanbul Boğazı'nı su üzerinde motosikletiyle geçerek Boğaz'ın mavi sularında görsel şölen oluşturdu. Akıntıya meydan okuyarak Avrupa'dan Asya'ya 1,5 dakika gibi kısa sürede geçen efsanevi isim, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. İstanbul Boğaz'ı, Maddison'ın performansı için deniz trafiğine kapatıldı. Efsanevi ismin özel motosikleti için tamamen geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak tasarlanan özel iki rampa, Ortaköy Meydanı ve Beylerbeyi Parkı'nda kuruldu. Maddison, Algida Big Bold dondurmasını erimeden karşı kıtaya ulaştırdı.