İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı | Video
İSTANBUL Boğazı'nda, Sarıyer Kireçburnu açıklarında bir vatandaşın fark ettiği mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kireçburnu sahilde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde midye toplamak için boğazda dalış yapan kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahile gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
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