İstanbul Boğazı'nda kaza yapan gemi böyle kurtarıldı
İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde yakın seyreden ve birbirine sürten iki yük gemisinde hasar oluştu. Geminin Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılma anları kameraya yansıdı.
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