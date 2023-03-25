İstanbul Boğazı'nda sis sürprizi: Gemi trafiği durdu | Video 25.03.2023 | 15:17 İSTANBUL Boğazı'nda öğle saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Boğazı Marmara Denizi girişinde öğle saatlerinde sis bastırdı. Özellikler Beşiktaş İskelesi ve çevresinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Şehir içi deniz taşımacılığında herhangi bir aksama yaşanmazken gemiler ve vapurlar kontrol şekilde sefer yapabildi.