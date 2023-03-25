Video Yaşam İstanbul Boğazı'nda sis sürprizi: Gemi trafiği durdu | Video
İstanbul Boğazı'nda sis sürprizi: Gemi trafiği durdu | Video

İstanbul Boğazı'nda sis sürprizi: Gemi trafiği durdu | Video

25.03.2023 | 15:17

İSTANBUL Boğazı'nda öğle saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı.

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İstanbul Boğazı Marmara Denizi girişinde öğle saatlerinde sis bastırdı. Özellikler Beşiktaş İskelesi ve çevresinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Şehir içi deniz taşımacılığında herhangi bir aksama yaşanmazken gemiler ve vapurlar kontrol şekilde sefer yapabildi.

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