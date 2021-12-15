Video Yaşam İstanbul Boğazı'nda tanker arızası | Video
İstanbul Boğazı'nda tanker arızası | Video

İstanbul Boğazı'nda tanker arızası | Video

15.12.2021 | 12:43

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Ahmet Telli isimli tanker İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşadı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşayan AHMET TELLİ isimli tankerin yanında olan KURTARMA-10 Römorkörümüzün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

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