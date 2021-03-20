Video Yaşam İstanbul Boğazı'ndaki denizanası istilası kamerada | Video

İstanbul Boğazı'ndaki denizanası istilası kamerada | Video

İstanbul Boğazı'ndaki denizanası istilası kamerada | Video
20.03.2021 | 14:05

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İstanbul’da binlerce denizanası, yine Bebek Sahili kıyısına vurdu. Balıkçılar ve sahile gezmeye gelen vatandaşlar ortaya çıkan manzaradan rahatsız olduklarını ifade etti.

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