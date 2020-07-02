İstanbul Büyükçekemece Adliyesi önündeki silahla yaralamanın detayları ortaya çıktı | Video
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Büyükçekmece Adliyesi önünde silahla 2 kişinin yaralanması olayında, tutuklanan bir uyuşturucu satıcısının kaçmaya çalışırken 'dur ihtarı' sonrasında polis tarafından ayağından vurulduğu öğrenildi. Olayda yaralanan ikinci kişinin ise o sırada orada bulunan arzuhalci olduğu açıklandı.
Olay, Büyükçekmece Adliyesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre dün Esenyurt'ta dün polisten kaçarken kaza yapan zehir taciri M.Ö. bugün polis merkezindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. M.Ö.'nün adliye önünde elleri kelepçeli vaziyette polisten kaçmaya çalışırken polisin dur ihtarına uymadığı öğrenildi. M. Ö. polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Bu sırada olay yerinde bulunan arzuhalci Murat S. de seken mermiyle vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği yaralıların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.