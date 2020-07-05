Video Yaşam İstanbul Büyükçekmece'de etrafa ateş açan şehir teröristlerinden güvenlik görevlisine feci dayak | Video

İstanbul Büyükçekmece'de etrafa ateş açan şehir teröristlerinden güvenlik görevlisine feci dayak | Video

İstanbul Büyükçekmece'de etrafa ateş açan şehir teröristlerinden güvenlik görevlisine feci dayak | Video
05.07.2020 | 15:02

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İstanbul Büyükçekmece'de bir kişi etrafa rastgele ateş açtığını polise ihbar eden güvenlik görevlisi olduğunu sandığı bir başka güvenlik görevlisini arkadaşlarının nezaretinde dövdükten sonra tehditle savurarak elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldı. Silahlı şehir teröristinin güvenlik klübesine baskını ve tekmeli yumruklu dayak atma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı...

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Olay geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre site sakini olmayan bir kişi, aracıyla site önünden geçerken silahıyla havaya ateş etti. Sesleri duyan ve site girişinde bulunan güvenlik görevlisi ise durumu polis ekiplerine haber verdi.
Durumdan haberdar olan ve şikayet edildiğini öğrenen kişi siteye tekrar geldi. Güvenlik kulübesine giden adam bir süre görevliyle konuştu. Görevli vardiya değişimi olduğunu kendisinin olaydan haberdar olmadığını, kimseyi şikayet etmediğini söylese de onu ikna edemedi. Güvenlik görevlisini saldıran adam, onu darp etmeye başladı. İki eliyle görevlinin kafasını kavrayarak savurdu. Aldığı darbeyle yere düşen görevliyi yerde yumruklamaya sürdüren adamı, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kimseyi dinlemeyen adam bir kez daha görevlinin yüzüne yumruk attı, tekmeler savurdu. Görevliyi darp eden kişi daha sonra otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.


Karakola giderek şikayetçi olan güvenlik görevlisinin daha sonra şikayetini geri çektiği öğrenildi.

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