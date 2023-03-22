Video Yaşam İstanbul Çamlıca Camii'nde ilk teravih namazı | Video
İstanbul Çamlıca Camii'nde ilk teravih namazı | Video

İstanbul Çamlıca Camii'nde ilk teravih namazı | Video

22.03.2023 | 23:25

İstanbul Çamlıca Camii'nde ilk teravih namazı kılındı.

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