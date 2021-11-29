İstanbul Çatalca'da lodos TIR'ları devirdi

İstanbul Çatalca Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu?nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi.

İstanbul Çatalca Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu?nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.