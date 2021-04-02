İstanbul Çekmeköy'de korku dolu anlar! Alev alev yandılar

İstanbul Çekmeköy'de park halinde bulunan taksi ve otomobil alev alev yandı. Taksinin motor kısmında başlayan ve önündeki otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İki aracın kullanılamaz hale geldiği yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Merkez Mahallesi Çelebi Sokak'ta saat 07.00 sıralarında çıktı. Park halinde bulunan Emrah Ağaoğlu'na ait 34 TDY 16 plakalı taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu. Bir süre sonra taksideki alevler hemen önünde bulunan Eter Baler'e ait olduğu belirlenen 34 Z 0257 plakalı otomobile sıçradı. Kısa sürede her iki araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.