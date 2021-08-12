İstanbul Çekmeköy'de yaşanan silahlı çatışma güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy'de dün gece saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken, yaralının yakınları olay yerine gelen ambulansa geç kaldığı gerekçesiyle saldırmak istedi. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa otomobiliyle gelen H.G isimli bir kişi, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunan C.V ile bir süre konuştu. Ardından aracının camından C.V'ye ateş etti. Saldırgan aracıyla uzaklaşırken ayağından yaralanan C.V, elindeki silahla kaçan otomobile doğru ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.V'nin yakınları olay yerine koştu. C.V'nin yakınları geç kaldığını öne sürdükleri ambulansa saldırmak istedi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri ise öfkeli kalabalığı durdurmak için havaya ateş etti. Kurşunlardan bir kaçı sokak üzerinde bulunan medikal dükkanına isabet etti. Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis şüpheli H.G'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.