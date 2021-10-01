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İstanbul D-100 Karayolu'nda art arda trafik kazaları: 2 yaralı

İstanbul D-100 Karayolu'nda art arda trafik kazaları: 2 yaralı

01.10.2021 | 08:40

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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Bakırköy D100 Karayolu ve yan yolda art arda trafik kazaları meydana geldi. Biri zincirleme üç ayrı kazada 2 kişi yaralanırken, çok sayıda araç hasar gördü.

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İlk kaza, D-100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BK 0499 plakalı kamyonet, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan kamyonetteki bir yolcu yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


250 METRE İLERİDE SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ
Ekiplerin ilk kazaya müdahale ettikleri sırada, yaklaşık 250 metre ileride kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LTR 104 plakalı servis midibüsü, bariyerlere çarparak devrildi. Bölgedeki polis ekipleri hemen olay yerine giderek önlem aldı. İtfaiye ekiplerince devrilen midibüsten çıkarılan yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


KAZAYI İZLEYEN SÜRÜCÜLER, ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU
Ekiplerin ikinci kazaya müdahale ettiği sırada, iddiaya göre sürücülerin çalışmaları izlemesi üçüncü kazaya neden oldu. 7 araç D-100 Karayolu'nda zincirleme kazaya karıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı zincirleme kaza sonrası, ana yolda da araç kuyrukları meydana geldi.


Kazalar sonrası hasar gören araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

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