İstanbul Edirnekapı'da arızalanan metrobüs seferleri aksattı! Vatandaşların isyanı kamerada

Haftanın ilk iş gününde Edirnekapı Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı. Metrobüsler arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştururken, vatandaşlar ise ulaşımın aksamasına tepki gösterdi. Söğütlüçeşme yönüne doğru ilerleyen metrobüs bilinmeyen bir nedenle saat 09.00 sıralarında Edirnekapı Durağı?nda arızalandı. Arıza yapan metrobüs nedeniyle, metrobüsler peş peşe sıralandı, uzun kuyruklar oluştu. Haftanın ilk iş gününde işine geç kalanlar, ulaşımın aksamasına tepki gösterdi. Metrobüs yoluna inen bir kişi "Rezillik ya, rezillik" diye bağırdı. Arıza yapan aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Arıza nedeniyle işe geç kaldığını söyleyen İrfan Kurt, "İncirli?den bindim. 20 dakika bir yoğunluk oldu. İşe geciktim. Şuan normale döndü. Buna bir çözüm bulunması lazım" dedi.