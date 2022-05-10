İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video
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İstanbul’da sabah saatlerinde polis özel harekat ve narkotik polisleri tarafından eş zamanlı olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonu yapıldı. Operasyona havadan helikopter destek verdi.
GAZİOSMANPAŞA'DA 3 KATLI GECEKONDUYA ŞAFAK OPERASYONU
Gaziosmanpaşa'da 3 katlı bir gecekonduya operasyon düzenleyen polis ekipleri bina içerisinde uzun süre arama yaptı. Özel Harekat Polisleri ise bina etrafında güvenlik önlemi aldı. Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.