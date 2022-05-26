Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
Sultangazi'de okul önünde bıçaklı kavga | Video 26.05.2022 | 09:45
00:39
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi | Video 26.05.2022 | 09:45
01:08
01:02
03:17
02:21
Sürünerek girdiler, çaldıkları eşya sığmayınca kapıyı böyle kırdılar | Video 26.05.2022 | 09:31
01:14
Kaldırım değnekçisini takip edip yakaladılar | Video 26.05.2022 | 09:24
02:36
Film çekimine giden karavan zincirleme trafik kazasına neden oldu | Video 26.05.2022 | 08:42
03:24
Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü | Video 26.05.2022 | 08:48
01:59
05:05
İstanbul Emniyeti'nden 74 kişilik çeteye darbe | Video 26.05.2022 | 08:21
01:03
00:11
3 yavru kedi duvara delik açılarak kurtarıldı | Video 26.05.2022 | 01:01
00:09
01:14
Alanya’da otomobil üzerinde tehlikeli yolculuk | Video 25.05.2022 | 20:40
00:18
Okulda yangın paniği | Video 25.05.2022 | 20:30
00:45
Elazığ'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı | Video 25.05.2022 | 16:44
01:05
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! 7 gözaltı | Video 25.05.2022 | 16:09
01:14
ATM’de suçüstü! Kartları kopyalarken yakalandılar | Video 25.05.2022 | 16:09
03:29
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti | Video 25.05.2022 | 15:35
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü tarafından 45 kişilik suç örgütü ve bu örgüte kaçak silah temin eden 29 kişilik çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.
ŞAFAK VAKTİ BASKIN YAPILDI
Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ilçelerinde faaliyet gösteren Mehmet E. ve Aykut Z. isimli şüphelilerin liderliğini yaptığı gruba şafak vakti operasyon yapıldı. Silahlı eylemler gerçekleştiren ve örgütün korkutucu gücünü kullanan gruba ve bu gruba silah temin eden çeteye eş zamanlı operasyon yapıldı. 45 kişilik suç örgütü ve onlara silah temin eden 29 kişilik çeteye şafak vakti baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi.
Esenyurt ilçesinde yapılan operasyonda özel harekat polisleri belirlenen adrese girdi. Daha sonra Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri girilen adreste incelemelerde bulundu. Özel harekat polisleri tarafından mahalle etrafında da güvenlik önlemleri alındı.