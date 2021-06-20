Video Yaşam İstanbul Emniyeti’nden “Babalar Günü” klibi! Ünlü isim de oynadı | Video

İstanbul Emniyeti’nden “Babalar Günü” klibi! Ünlü isim de oynadı | Video

İstanbul Emniyeti’nden “Babalar Günü” klibi! Ünlü isim de oynadı | Video
20.06.2021 | 00:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Emniyeti’nden “Babalar Günü” klibi! Ünlü isim de oynadı | Video 03:00
İstanbul Emniyeti’nden “Babalar Günü” klibi! Ünlü isim de oynadı | Video 20.06.2021 | 00:32
Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi | Video 02:35
Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi | Video 19.06.2021 | 23:05
Çatalca’da korkutan yangın! Dev fabrika küle döndü | Video 00:23
Çatalca’da korkutan yangın! Dev fabrika küle döndü | Video 19.06.2021 | 22:19
Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den duygusal ‘Babalar Günü’ paylaşımı | Video 01:00
Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den duygusal ‘Babalar Günü’ paylaşımı | Video 19.06.2021 | 20:09
Rusya'da havai fişek deposunda yangın çıktı | Video 01:23
Rusya'da havai fişek deposunda yangın çıktı | Video 19.06.2021 | 19:24
Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Kandemir’in vurulma anı farklı bir açıdan görüntülendi | Video 00:32
Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Kandemir’in vurulma anı farklı bir açıdan görüntülendi | Video 19.06.2021 | 18:44
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı duyurdu! 5 milyon doz Sinovac aşı Türkiye'de | Video 00:22
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı duyurdu! 5 milyon doz Sinovac aşı Türkiye'de | Video 19.06.2021 | 18:37
Çatalca'da dev yangın! Meyve suyu fabrikası alev alev yanıyor | Video 00:45
Çatalca'da dev yangın! Meyve suyu fabrikası alev alev yanıyor | Video 19.06.2021 | 18:33
SON DAKİKA: İstanbul Çatalca'da fabrika yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:45
SON DAKİKA: İstanbul Çatalca'da fabrika yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 19.06.2021 | 18:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalar 44:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalar 19.06.2021 | 18:08
İstanbul depremini böyle bilmişti Kuzey Anadolu fay üstünde özellikle batı bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir hareket olacak 05:11
İstanbul depremini böyle bilmişti "Kuzey Anadolu fay üstünde özellikle batı bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir hareket olacak" 19.06.2021 | 17:08
SON DAKİKA: İstanbul'daki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşanan sarsıntı ve panik kamerada... 02:05
SON DAKİKA: İstanbul'daki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşanan sarsıntı ve panik kamerada... 19.06.2021 | 17:08
Adana'da boşanan kadının davullu zurnalı çılgın kutlaması kamerada 02:24
Adana'da boşanan kadının davullu zurnalı çılgın kutlaması kamerada 19.06.2021 | 16:56
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbul depremi açıklaması 00:14
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbul depremi açıklaması 19.06.2021 | 16:09
Son dakika: 3 kattan sırtüstü düşmüştü! Aynı odadaki erkek arkadaşı yeniden gözaltına alındı 00:25
Son dakika: 3 kattan sırtüstü düşmüştü! Aynı odadaki erkek arkadaşı yeniden gözaltına alındı 19.06.2021 | 15:58
SON DAKİKA: İstanbul'da 3.9'lük deprem anında yaşanan sarsıntı ve panik kamerada! 02:20
SON DAKİKA: İstanbul'da 3.9'lük deprem anında yaşanan sarsıntı ve panik kamerada! 19.06.2021 | 15:44
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler 06:47
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler 19.06.2021 | 15:28
İstanbul'da 3.9'luk deprem! İstanbul'dan | CANLI YAYIN | Marmara'da çevre illerde de hissedildi 07:14
İstanbul'da 3.9'luk deprem! İstanbul'dan | CANLI YAYIN | Marmara'da çevre illerde de hissedildi 19.06.2021 | 15:21
Son Dakika: İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler... Marmara Bölgesi sallandı 02:41
Son Dakika: İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler... Marmara Bölgesi sallandı 19.06.2021 | 15:13
SON DAKİKA: İstanbul'da 3.9'luk deprem! İlk bilgiler... 02:41
SON DAKİKA: İstanbul'da 3.9'luk deprem! İlk bilgiler... 19.06.2021 | 15:11

İstanbul Emniyeti; Babalar Günü için özel bir klip hazırladı. Yaklaşık üç dakikalık klipte ünlü oyuncu Sinem Uslu ve polis çocukları oynadı. Uslu klipte; Gazi bir polisin kızını canlandırdı ve öğretmen rolünde yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA