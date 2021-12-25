İstanbul emniyetinden kaçak alkol denetimi | Video

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahte alkol ölümlerinin artması üzerine tekel bayilerine ve eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol sebebiyle yaşanan ölüm olaylarının artması sebebiyle denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler akşam saatlerinde megakentin bir çok noktası tekel bayileri tek tek denetledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise eğlence mekanlarına giden ekipler, alkollerin etiket ve bandrol kontrolü yaptı. Ekipler, denetimler sırasında tekel bayi ve mekan sahiplerine sahte alkolle ilgili bilgiler vererek uyarılarda bulundu.