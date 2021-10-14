İstanbul Esenler TEM Otogar bağlantı yolunda zincirleme kaza; 2 yaralı

İstanbul Esenler, TEM Otogar Bağlantı Yolunda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden iki farklı hafif ticari araca çarptıktan sonra savrularak bariyerlere çarpıp durdu. Kazada iki kişi yaralandı.