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OTOMATİK OYNAT
00:28
Otomobilini yolda yatan köpeğin üzerine sürdü | Video 14.10.2021 | 09:56
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Manisa'da pencere ve korkuluk arasında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı 14.10.2021 | 08:51
02:11
Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri hayran bırakıyor | Video 14.10.2021 | 09:20
01:09
Çekirge Operasyonu’nda 24 şüpheli adliyede | Video 14.10.2021 | 09:20
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Kocaeli'de otobüsten inmeyen koronavirüs hastası kadını polis indirdi 14.10.2021 | 08:51
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İstanbul Esenler TEM Otogar bağlantı yolunda zincirleme kaza; 2 yaralı 14.10.2021 | 08:51
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İstanbul Bayrampaşa dericiler sitesinde iş yeri alev alev yandı 14.10.2021 | 08:51
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SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.10.2021 | 08:51
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Avcılar'da "Dur" ihtarına uymayan otomobilin kaçış anı kamerada | Video 14.10.2021 | 08:46
03:06
Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ortaya çıktı | Video 14.10.2021 | 08:46
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Avcılar’da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı | Video 14.10.2021 | 08:46
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Şoförünün uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı | Video 14.10.2021 | 08:46
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Ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası kamerada | Video 13.10.2021 | 16:53
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Sancaktepe'de kaza sonrası kavga; feci şekilde darbettiler 13.10.2021 | 16:57
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İstanbul Sancaktepe'de kaza sonrası kavga! Feci şekilde böyle darbettiler 13.10.2021 | 16:59
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Kimyasal atıkları gidere boşaltıyordu, Jandarma yakaladı | Video 13.10.2021 | 16:42
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Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldı; o anlar kamerada 13.10.2021 | 16:42
İstanbul Esenler, TEM Otogar Bağlantı Yolunda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden iki farklı hafif ticari araca çarptıktan sonra savrularak bariyerlere çarpıp durdu. Kazada iki kişi yaralandı.