İstanbul Esenler'de 'Yok artık' dedirten olay! Kedilerin kabından mamalarını çalan hırsız kamerada | Video

İstanbul Esenler’de kimliği belirsiz bir şahsın, sokak hayvanları için eczanenin önüne konan mamaları çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir kedinin mamasını yediği esnada çalması ise bu kadarına da pes dedirtti.

İstanbul Esenler Dörtyol Meydan'da, eczanesinin önüne sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla mama bırakan esnaf, dükkanı kapattıktan sonra kimliği belirsiz bir şahsın etrafta kimsenin olmamasından yararlanarak, yanında getirdiği poşete kedi mamalarını doldurduğunu belirtti. Sürekli mama kaplarının kaybolmasından veya boş olmasından şüphelenen esnaf, güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda bir şahsın, sokak hayvanları için bırakılan mamaları çaldığı görüldü. Görüntülerde bir kedinin yediği esnada mamanın çalınması ise bu kadarına da pes dedirtti.