Video Yaşam İstanbul Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı

İstanbul Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı

İstanbul Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı
14.06.2021 | 12:11

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İstanbul Esenyurt, TEM Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kamyonette hasar oluştu.

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İstanbul TEM Otoyolu, Esenyurt mevkii Edirne istikametinde giden kamyonetin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoförü araçtan çıkarken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetteki yangın söndürülürken, yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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