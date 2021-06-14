İstanbul Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
02:07
Cinayetle sonlanan yan bakma kavgası kamerada | Video 14.06.2021 | 15:12
04:45
İstanbul Sultangazi'de tekmeli tokatlı kavgalar kamerada 14.06.2021 | 11:09
03:02
05:23
Yarım saatte iki ayrı hırsızlık kamerada | Video 14.06.2021 | 14:16
00:16
İstanbul Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı 14.06.2021 | 12:11
00:31
04:38
00:48
Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'a hapis kararı şoku 14.06.2021 | 12:40
03:46
NATO'da kritik Erdoğan-Macron zirvesi! Masada hangi konular var? 14.06.2021 | 13:11
00:55
00:54
01:55
TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı | Video 14.06.2021 | 12:20
02:56
Antalya'da patlama sonrası yangın çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.06.2021 | 11:10
00:30
00:25
22:13
00:18
04:22
01:52
Askerlik şubesinde korona paniği | Video 14.06.2021 | 11:06
İstanbul Esenyurt, TEM Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kamyonette hasar oluştu.
İstanbul TEM Otoyolu, Esenyurt mevkii Edirne istikametinde giden kamyonetin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoförü araçtan çıkarken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetteki yangın söndürülürken, yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.