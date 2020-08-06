Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta 12 yerine 34 yolcu çıkan minibüs polisi bile şaşırttı | Video

İstanbul Esenyurt'ta 12 yerine 34 yolcu çıkan minibüs polisi bile şaşırttı | Video

İstanbul Esenyurt'ta 12 yerine 34 yolcu çıkan minibüs polisi bile şaşırttı | Video
06.08.2020 | 12:33

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İstanbul Esenyurt’ta ilçe trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği toplu taşıma uygulamasında bir minibüste ayakta 22 fazla yolcu çıkması polisleri bile şaşırttı. Polis, “Kaptan bu ne” diyerek tepkisini dile getirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Korona Virüs denetim tedbirlerinin sıklaştırılacağı açıklamasının ardından genelge ile İstanbul'da da uygulamalara ağırlık verildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri caddelerde fazla yolcu alarak pandemi tedbirlerini hiçe sayan toplu taşıma araçlarını durdurdu.


"Kaptan bu ne?"
Ayakta 22 yolcu fazla çıkan bir minibüs polisi de şaşırttı. Kapının açılmasıyla iç içe yolcu taşındığını gören polis, "Kaptan bu ne?" diyerek tepkisini gösterdi.


Öte yandan kendisine mikrofon uzatılan minibüs sürücüleri ise konuşmak istemedi.

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