İstanbul Esenyurt'ta 2. kez girdiği evde ev sahibine yakalandı; cipin üzerine atlayarak kaçtı | Video

İstanbul Esenyurt'ta tırmanarak çıktığı dairede ev sahibine yakalanan şüpheli, balkondan cipin üzerine atlayarak kaçtı. Şüphelinin 2 ay önceki hırsızlık girişiminde de yine yakalanıp aynı cipin üzerine atlayarak kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 3 Temmuz Salı günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki daireye elektrik direği sayesinde tırmanarak çıkan şüpheli, ev sahibine yakalandı. Korkan şüpheli, balkondan hemen dairenin altındaki cipin üzerine atlayarak kaçtı. Hırsızın atladığı cipin tavanında hasar oluştu. Şüphelinin yaklaşık 2 ay önceki girişiminde de yine ev sahibine yakalanıp, aynı cipin üzerine atladığı öğrenildi. Yaşanan her 2 hırsızlık girişimi de apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.