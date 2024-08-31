İstanbul Esenyurt'ta 34 katlı binada yangın! Camlarda böyle kurtarılmayı beklediler...
Esenyurt'ta 34 katlı sitede çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Site sakinleri camda saatlerce kurtarılmayı bekledi. Aralarında 4 yaşındaki bir çocuk ve 6 aylık bebeğin de bulunduğu 8 kişi, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.
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