İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın | Video
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İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın 4. katındaki dairesinde çıkan yangında 1 kişi mahsur kaldı. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, dairede mahsur kalan kişi kurtarıldı.