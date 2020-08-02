Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın | Video

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın | Video

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın | Video
02.08.2020 | 11:14

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İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın 4. katındaki dairesinde çıkan yangında 1 kişi mahsur kaldı. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, dairede mahsur kalan kişi kurtarıldı.

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