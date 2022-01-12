Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta dehşet! Plakasında "Mutluyuz" yazan otomobille yaklaştı... | Video
İstanbul Esenyurt'ta dehşet! Plakasında

İstanbul Esenyurt'ta dehşet! Plakasında "Mutluyuz" yazan otomobille yaklaştı... | Video

12.01.2022 | 09:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Esenyurt’ta dehşet! Plakasında Mutluyuz yazan otomobille yaklaştı... | Video 03:40
İstanbul Esenyurt'ta dehşet! Plakasında "Mutluyuz" yazan otomobille yaklaştı... | Video 12.01.2022 | 09:01
Trafikte böyle korku saçtılar! Yarışan magandalar gözaltında | Video 00:28
Trafikte böyle korku saçtılar! Yarışan magandalar gözaltında | Video 12.01.2022 | 09:17
Tek elle motosiklet kullandı! Gözaltına alındı ve 2 bin 250 lira ceza kesildi | Video 00:10
Tek elle motosiklet kullandı! Gözaltına alındı ve 2 bin 250 lira ceza kesildi | Video 12.01.2022 | 09:16
SON DAKİKA: Meteorolojiden uyarı geldi! İstanbul’da bugün kar yağışı bekleniyor | Video 03:52
SON DAKİKA: Meteorolojiden uyarı geldi! İstanbul’da bugün kar yağışı bekleniyor | Video 12.01.2022 | 09:10
Mersin’de DEAŞ’a ’Pençe-2’ operasyonu | Video 04:04
Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu | Video 12.01.2022 | 08:56
Ovacık’ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı | Video 02:41
Ovacık'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı | Video 12.01.2022 | 08:49
Burdur’un yüksek rakımlı yollarında karla mücadele sürüyor | Video 00:58
Burdur’un yüksek rakımlı yollarında karla mücadele sürüyor | Video 12.01.2022 | 08:52
Edirne’de kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi | Video 01:26
Edirne’de kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi | Video 12.01.2022 | 08:46
Taksim’de yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 01:40
Taksim’de yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 12.01.2022 | 08:36
Bodrum’da selin izleri silinmeye çalışılıyor | Video 06:20
Bodrum'da selin izleri silinmeye çalışılıyor | Video 12.01.2022 | 08:26
Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 02:43
Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 12.01.2022 | 08:24
Bağcılar’da 4 katlı binanın çatısı uçtu, 2 araçta maddi hasar oluştu | Video 04:17
Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, 2 araçta maddi hasar oluştu | Video 12.01.2022 | 08:27
Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi | Video 01:48
Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi | Video 12.01.2022 | 08:28
Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a operasyon | Video 01:35
Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a operasyon | Video 12.01.2022 | 08:35
Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:53
Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı | Video 12.01.2022 | 08:35
KKTC’de canlı yayında davetsiz misafir 00:44
KKTC'de canlı yayında davetsiz misafir 12.01.2022 | 08:29
İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti | Video 02:49
İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti | Video 12.01.2022 | 08:23
Çorlu’da kuvvetli fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, direkler devrildi | Video 00:39
Çorlu'da kuvvetli fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, direkler devrildi | Video 12.01.2022 | 08:22
TEM’de 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü | Video 02:02
TEM'de 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü | Video 12.01.2022 | 08:22
ABD’de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü | Video 01:26
ABD'de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü | Video 12.01.2022 | 00:09

ESENYURT'ta, plakasında "Mutluyuz" yazan otomobilli saldırgan, sokakta yürüyen Azerbaycan uyruklu kişiyi tabancayla bacağından yaraladı. Hırsını alamayan saldırgan otomobille tekrar sokağa dönüp, ateş etmeye başladığı anda tabancası tutukluluk yaptı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 15.45 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, plakası "Mutluyuz" yazısı ile kapatılmış bir otomobil yanına yaklaştı. Aracın içindeki kişi elindeki tabancayla, sokakta oyun oynayan çocuklara rağmen yürüyen kişiye ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan mermiler Azerbaycan uyruklu kişiyi, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden otomobille ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HIRSINI ALAMAYIP TEKRAR GELDİ
Hırsını alamayan saldırganlar sokağa tekrar aynı otomobille geldi. Bacağından yaralı olan adama tekrar aracın içinden tabancayla etmeye başlayan saldırgana, bu sefer silahı engel oldu. Yerde yuvarlanarak kaçmaya çalışan yaralı, silahın tutukluluk yapmasından faydalanarak uzaklaştı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası ve olay yeri incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşananlar ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere saldırganın otomobille geldiği, tabancayla ateş ettiği, daha sonra tekrar gelip yaralıya yeniden tabancayla saldırıp, kaçtığı anlar yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA