İstanbul Esenyurt'ta doğalgaz kutusunda çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi

İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı binanın giriş katındaki doğalgaz kutusunda çıkan yangın, hurdalık eşyalara sıçradı. Yangında, binanın giriş katı ile ikinci katındaki daireler kullanılmaz hale geldi. Doğalgaz kutusu ve daireden yükselen alevler ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Yangın, Akçaburgaz mahallesinde saat 03.00 sıralarında çıktı. 3033 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki daireye ait doğalgaz kutusunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevler bina önündeki hurdalık eşyalara ve daireye sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri gazı kesti. İtfaiyenin çalışmaları sırasında polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiyenin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, giriş kat ve ikinci kattaki daireler kullanılamaz hale geldi.



ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, doğalgaz kutusundaki ve binadaki yangın çevrede toplananlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde bina önündeki hurdalık eşyaların alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.