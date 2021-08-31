İstanbul Esenyurt’ta freni boşalan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı anlar kamerada
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İstanbul Esenyurt’ta yokuş aşağı inerken freni boşalan hafriyat kamyonu, 5 araca çarparak durdu. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 20 Ağustos Cuma günü saat 19.00 sıralarında Esenyurt Orhan Gazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre freni boşalan hafriyat kamyonu yokuş aşağı duramayarak ortalığı birbirine kattı. Kamyon önce önündeki bir servis aracına çarpıp sürüklemeye başladı. Daha sonra da park halindeki 1 hafif ticari araca, 1 kamyonete ve 2 otomobile çarptı. Kaza sonucu hafriyat kamyonunun sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.